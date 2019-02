FDP-Chef Lindner will „Midlife-Bafög“ für Weiterbildung

Berlin

Mit einem „Midlife-Bafög“ will der FDP-Vorsitzende Christian Lindner auch Menschen mit niedrigem Einkommen berufliche Weiterbildung in jedem Lebensalter ermöglichen. „Für jeden volljährigen Bürger sollte ein digitales Freiraumkonto eingerichtet werden“, schrieb Lindner in einem Beitrag in der „Rheinischen Post“. Das darüber angesparte Geld könne für Kursgebühren, Verdienstausfall bei Fortbildungen oder ein Sabbatical eingesetzt werden.