Aus unserem Archiv

Berlin

Angesichts zunehmender Skepsis in CDU und CSU wegen der schwarz-gelben Steuerpläne beharrt die FDP umso hartnäckiger auf Entlastungen. In einem Gespräch unter vier Augen soll der FDP- Vorsitzende Guido Westerwelle Bundeskanzlerin Angela Merkel klar gemacht haben, was für seine Partei auf dem Spiel stehe. Das schreibt die «Bild am Sonntag». Morgen kommen die Chefs von CDU, FDP und CSU zusammen, um ihre Koalitionsprobleme zu klären.