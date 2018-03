Aus unserem Archiv

Berlin

FDP-Generalsekretär Christian Lindner hat erstmals rund 9 Milliarden Euro als Größenordnung für die geplante Steuersenkung genannt. Linder sagte dem «Tagesspiegel am Sonntag», im Vergleich zum Vorjahr habe der Staat 18 Milliarden Euro mehr in der Kasse. Knapp 9 Milliarden Euro gingen auf die «kalte Progression» zurück. Wenn in der Koalition jetzt über Steuersenkungen gesprochen werde, dann gehe es «um eine Entlastung in etwa dieser Größenordnung». Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sieht hingegegen kaum Spielräume für Steuersenkungen.