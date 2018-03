FC St. Pauli verliert wichtige Punkte: 1:2 in Aue

Der FC St. Pauli hat wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga verloren. Beim FC Erzgebirge Aue unterlagen die Norddeutschen mit 1:2 (1:0).

Aues Ronny König (2. v. l.) überwindet Pauli-Keeper Benedikt Pliquett (r) zum 1:1-Ausgleich.

Foto: Thomas Eisenhuth – DPA

Florian Bruns hatte die Gäste nach 21 Minuten verdient in Führung geschossen. Ronny König markierte vor 11 500 Zuschauern den Ausgleich (55.). In der Nachspielzeit schaffte der eingewechselte Enrico Kern per Kopf den umjubelten Auer Siegtreffer. Die Sachsen blieben damit auch im dritten Heimspiel unter dem neuen Trainer Karsten Baumann ungeschlagen und konnten im Kampf gegen den Abstieg Boden gut machen.

St. Pauli übernahm vom Anpfiff weg die Initiative und ließ den Gastgebern zunächst keine Möglichkeiten zur Entfaltung. Die Führung nach einem weiten Abschlag von St. Paulis Schlussmann Benedikt Pliquett und einem Fehler des erstmals in der Auer Startformation stehenden Dominick Rau war folgerichtig. Erst in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit kamen die nach vorn bieder und harmlos wirkenden Erzgebirger zu mehr Spielanteilen.

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Aue begann zu kämpfen und kam durch Königs achtes Saisontor zum Ausgleich. Danach wogte das Geschehen hin und her, wobei die Hamburger durch Bruns (60.) und Marius Ebbers (72.) die besseren Chancen hatten. In der Schlussphase hatte Aue das Spiel wieder unter Kontrolle, gewann aber glücklich.