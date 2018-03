FC Schmittweiler beweist Moral

Kein Teaser vorhanden

Aus nächster Nähe verfolgten die 250 Zuschauer in Schmittweiler die Zweikämpfe auf dem grünen Rasen. In dieser Szene spitzelt der Braunweilerer Markus Freudenberger den Ball an seinem FC-Gegenspieler vorbei.

Foto: Klaus Castor

Der mindestens 180 Minuten lange Vergleich der beiden Kreisliga-Zweiten begann mit einem 40-minütigen Abtasten. Beide Teams wagten wenig, übten sich zunächst in taktischem Geplänkel. Die Braunweilerer hatten ein leichtes Übergewicht, doch aus dem Spiel heraus passierte wenig. So brachte ein Torwartfehler Schwung in die Partie. Der Schmittweilerer Torsteher Maik Rohr wirkte von Beginn an unsicher und patzte in der 40. Minute folgenschwer. Karsten Senner feuerte einen Freistoß von der Mittellinie in den Strafraum. Rohr verschätzte sich und pritschte den Ball in die eigenen Maschen.

Damit weckte er sein Team auf. Direkt nach dem Anstoß zogen die Schmittweilerer ihren bis dahin besten Angriff auf, Steffen Nagel schloss ab, doch Marcel Heeg rettete den Braunweilerern die Halbzeitführung. So turbulent wie die erste Hälfte aufgehört hatte, so spektakulär ging es nach dem Wechsel weiter. René Specht glich mit einem Freistoß ins lange Eck aus. Christopher Gruber, der Keeper der Braunweilerer, war zwar mit der Hand am Ball, konnte den Gegentreffer aber nicht vermeiden.

Die Braunweilerer ließen sich davon nicht schocken und gingen durch Senner nach einer sehenswerten Vorarbeit von Marco Ackva und Daniel Bartsch erneut in Führung. In der 78. Minute schien die Partie dann bereits entschieden. Nach einem Freistoß von Maurice Jost säbelte Marius Haßlinger zunächst über den Ball, drückte dann aber die Kugel im zweiten Versuch über die Linie.

Die Braunweilerer fühlten sich wohl zu sicher, hatten die Rechnung dabei ohne die Kampfkraft des FCS gemacht. Andreas Gros köpfte den Anschlusstreffer (80.). Nur 120 Sekunden später war sogar der Gleichstand wieder hergestellt. Steffen Nagel verlängerte einen Gros-Pass in die Braunweilerer Maschen. Bei SG-Keeper Gruber saß der Frust sehr tief. Er schubste Gros um. Schiedsrichter Matthias Funck aus Weinsheim zeigte dem Keeper die Rote Karte. Gruber wird seinem Team damit im zweiten Spiel fehlen. Das 3:3 geht am Ende in Ordnung. Die SG hatte lange das Kommando in der Partie, doch die Hausherren verdienten sich mit ihrer Moral das Remis.

Von Lukas Erbelding und Olaf Paare