Köln

2. Fußball-Bundesliga

FC Köln in der Krise – Fans fordern Keller-Rauswurf

Von dpa

i Fußball: 2. Bundesliga, 1. FC Köln - SC Paderborn 07, 10. Spieltag, RheinEnergieStadion. Kölns Eric Martel (l-r), Steffen Tigges, Dominique Heintz und Timo Hübers stehen nach der Partie auf dem Feld. Das Spiel endete 1:2. (zu dpa: «FC Köln in der Krise - Fans fordern Keller-Rauswurf») Foto: Marius Becker/DPA

Der 1. FC Köln schlittert in der 2. Liga in der Krise. Gegen Paderborn kassiert der FC die zweite Niederlage am Stück und stagniert im Mittelfeld. Die Fans reagieren wütend und fordern Konsequenzen.