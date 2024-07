FC Bologna wartet auf eine Entscheidung von Mats Hummels

Anzeige

Dortmund (dpa). Der italienische Fußball-Erstligist FC Bologna hofft weiter auf eine Verpflichtung von Mats Hummels. Der frühere Fußball-Weltmeister hat ein Angebot vorliegen, soll sich laut Geschäftsführer Claudio Fenucci aber noch ein wenig Bedenkzeit erbeten haben. «Wir warten auf eine Antwort von Hummels und hoffen, dass sie bald eintrifft», sagte der Italiener bei der Vorstellung von Neuzugang Thijs Dallinga. «Er hat sich ein paar Tage Zeit genommen, um sorgfältig darüber nachzudenken.»

Nach übereinstimmenden Informationen mehrerer Transfer-Experten hatten sich die Verantwortlichen von Bologna vor Hummels' Bitte bereits um die Flüge und einen Termin für den Medizincheck gekümmert. «Ich finde nichts Seltsames daran. Es gibt keine Fristen», sagte Fenucci. «Wir haben ihm das Projekt erklärt und hoffen, dass er das Angebot annimmt. Er ist ein großartiger Spieler, der uns nicht nur auf dem Platz helfen kann.»

Sollte sich der 35-Jährige für einen Wechsel nach Bologna entscheiden, würde er in der kommenden Saison in der Champions League auflaufen. Denn in der Serie A belegte der siebenmalige Serie-A-Meister in der vergangenen Saison überraschend den fünften Platz.

Für Hummels wäre es die erste Auslandsstation der Karriere. Der gebürtige Bergisch Gladbacher hat bislang nur für Dortmund und den FC Bayern München gespielt. Mit dem BVB wurde er zweimal deutscher Meister, mit den Bayern dreimal.