Aus unserem Archiv

Hamburg

Der FC Bayern München hat zumindest für einen Tag die Spitzenposition in der Fußball-Bundesliga erklommen. Im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 setzte sich der deutsche Rekordmeister am Samstag klar mit 3:0 durch und führt die Tabelle nach dem 20. Spieltag mit 42 Punkten vor Bayer Leverkusen an. Die weiteren Ergebnisse der Samstagsspiele: Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln 1 zu 2, Hannover 96 – 1. FC. Nürnberg 1 zu 3, Hertha BSC – VfL Bochum 0 zu 0 und Borussia Mönchengladbach – Werder Bremen 4 zu 3.