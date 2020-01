FC Bayern stellt Vorstand Kahn offiziell am 7. Januar vor

München (dpa) – Der FC Bayern München stellt seinen neuen Vorstand Oliver Kahn am 7. Januar offiziell vor. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister bekanntgab, findet die Präsentation des ehemaligen Nationaltorhüters um 11.00 Uhr im Presseclub der Allianz Arena statt. Der früher als Torwart-„Titan“ titulierte Kahn hat am 1. Januar seine Arbeit als neues Vorstandsmitglied beim FC Bayern aufgenommen. Der 50-Jährige arbeitet Tür an Tür mit der Führungsriege um Karl-Heinz Rummenigge, den er Ende 2021 als Chef ablösen soll.