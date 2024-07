Nach den ersten Tagen unter Vincent Kompany in München trainiert der FC Bayern am Tegernsee. Zum Auftakt steht eine öffentliche Einheit an

Fußball: Bundesliga, Training FC Bayern zum Start der Vorbereitung für die neue Saison auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße. Trainer Vincent Kompany absolviert mit dem Team ein Trainingslager am Tegernsee. (zu dpa: «FC Bayern startet Trainingslager am Tegernsee») Foto: Sven Hoppe/DPA

Rottach-Egern (dpa) – Der FC Bayern München bezieht am Montag ein kurzes Trainingslager am Tegernsee. Trainer Vincent Kompany stimmt das Team des deutschen Fußball-Rekordmeisters in Rottach-Egern weiter auf die Saison ein. Das Aufgebot der Münchner um Leon Goretzka und Serge Gnabry ist noch nicht groß, da die EM-Teilnehmer noch im Urlaub sind.

Am Montagabend (18.00 Uhr) absolviert der FC Bayern in Rottach-Egern ein öffentliches Training. Zwei Tage später steht dann zum Abschluss das erste Testspiel unter Kompany an. Die Münchner treffen in der Alpenidylle am Mittwochabend auf den unterklassigen FC Rottach-Egern.

Der neue Coach Kompany startete vor einer Woche mit dem Team in die Saison-Vorbereitung. Das erste Pflichtspiel steht am 16. August im DFB-Pokal bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm an.