FC Bayern mit Süle und Musiala – Barça mit Dembélé

Niklas Süle steht im Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen den FC Barcelona erstmals seit über einem Monat wieder in der Münchner Startformation. Der Fußball-Nationalspieler hatte längere Zeit wegen einer Corona-Infektion pausieren müssen.

München (dpa) – Niklas Süle steht im Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen den FC Barcelona erstmals seit über einem Monat wieder in der Münchner Startformation. Der Fußball-Nationalspieler hatte längere Zeit wegen einer Corona-Infektion pausieren müssen.

Im letzten Gruppenspiel der Königsklasse nimmt der leicht angeschlagene Innenverteidiger Lucas Hernández beim Geisterspiel in der Allianz Arena beim Gruppensieger erstmal auf der Bank Platz.

Im Mittelfeld rückt Süles Nationalmannschaftskollege Jamal Musiala in die Startelf. Der 18-Jährige ersetzt Leon Goretzka, der wegen Problemen an der Patellasehne nicht zum Bayern-Kader gehört. Damit ändert Trainer Julian Nagelsmann sein Team im Vergleich zum jüngsten 3:2 in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund auf zwei Positionen.

Während der FC Bayern als Gruppensieger und Achtelfinalist feststeht, kämpft der FC Barcelona um Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen und den Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé am Abend noch um das Weiterkommen. Die Katalanen hoffen auf weiteren Schwung nach der Verpflichtung von Vereins-Ikone Xavi als Trainer. Die Auslosung des Achtelfinales findet am kommenden Montag statt.

© dpa-infocom, dpa:211208-99-308489/2