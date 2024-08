Fußball, Champions League, Auslosung - Vorrunde in Monaco, Die Trophäe steht in der Halle vor der Auslosung der Vorrundengruppen. (zu dpa: «FC Bayern in Königsklasse gegen PSG und Barça mit Flick»)

Fußball, Champions League, Auslosung - Vorrunde in Monaco, Die Trophäe steht in der Halle vor der Auslosung der Vorrundengruppen. (zu dpa: «FC Bayern in Königsklasse gegen PSG und Barça mit Flick») Foto: Gregorio Borgia/DPA

Anzeige

Monaco (dpa). Der FC Bayern trifft in der Ligaphase der Champions League unter anderem auf Paris Saint-Germain und den FC Barcelona mit Ex-Trainer Hansi Flick. Weitere Gegner sind Benfica Lissabon, Schachtar Donezk, Dinamo Zagreb, Feyenoord Rotterdam, Slovan Bratislava und Aston Villa.

Das ergab die Auslosung in Monaco. Das neue Vorrunden-Format wird vom 17. September an gespielt. Die genauen Spielansetzungen sollen bis Samstag bekanntgegeben werden. Das Champions-League Finale findet am 31. Mai 2025 in der Münchner Allianz Arena statt, weshalb die Bayern mit einer besonders großen Motivation in den Wettbewerb gehen.

Die Europäische Fußball-Union UEFA hat die Königsklasse umfassend reformiert. Statt in Gruppen spielen alle 36 Teilnehmer in einer Liga. Jeder Verein tritt gegen acht Gegner an. Die Bayern spielen gegen Paris, Benfica, Zagreb und Bratislava im eigenen Stadion. Gegen die anderen vier Clubs muss der deutsche Fußball-Rekordmeister auswärts antreten.

Die ersten acht Teams der Tabelle sind am Ende der Ligaphase direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Die Mannschaften auf den Tabellenplätzen 9 bis 24 spielen in einer neuen K.o.-Zwischenrunde um das Weiterkommen.