Favoritensiege und Überraschungen in Nassau

Viele strahlende Gesichter gab's bei der Siegerehrung des Nassauer Jugend-Cups. Hier nehmen die Besten der Altersklassen Jungen U 15 und U 18 sowie Mädchen U 15 ihre Pokale und Preise entgegen. Foto: honorarfrei

Das Finale der beiden Top-Gesetzten der Konkurrenz der Jungen U 12 war an Spannung kaum zu überbieten, fiel die Entscheidung über den Turniersieg doch erst im Champions-Tiebreak. Robin Ruthardt (SG WW Gebhardshain) hatte am Ende seine Nerven besser im Griff und konnte seinen zweiten Matchball zum umjubelten 1:6, 7:5, 11:9-Erfolg gegen Tobias Göth (TC Höhr-Grenzhausen) nutzen.

Bei den Jungen U 15 war das Finale eine klare Angelegenheit für den favorisierten Andrea Del Favero (SC Lerchenberg), der Sebastian Thums vom TC Oberwerth Koblenz bei seinem 6:1, 6:0-Sieg keine Chance ließ. Platz drei belegte hier Julian Kneip vom SV Arzbach, der sich glatt mit 6:1, 6:2 gegen seinen Vereinskameraden Felix Specht durchsetzte.

Die Jungen U 18 spielten zunächst in zwei Vorrundengruppen die Plätze für das Halbfinale aus. Dort setzte sich Erik Benke mit 6:0, 6:3 gegen Robin-Thomas Born durch, und Joshua Ackermann wahrte beim 6:0, 6:0-Sieg über Christopher Kratz seine weiße Weste. Im Endspiel gab Ackermann (TC Bierstadt) dann zwar seine ersten Spiele ab, gewann das Match aber dennoch deutlich mit 6:1; 6:2 gegen Benke (TC Winden).

In der Konkurrenz der Mädchen U 15 gab es bereits in der ersten Runde einen Favoritinnensturz, als die an Position eins gesetzte Celine Lehmann (TC Horhausen) nach großem Kampf mit 3:6, 6:7 gegen die ungesetzte Jasmin Blecker (TV Eiserfeld) ausschied. Im Halbfinale traf Blecker auf Lea Kruklinski vom TV BW Bad Ems, die zuvor Annika Syrbe (FSV Dieblich) in zwei Sätzen ausgeschaltet hatte. Hier verpasste die an Position vier eingestufte Kruklinski ihren zweiten Finaleinzug in Folge beim Nassauer LK-Turnier – sie unterlag ihrer Kontrahentin deutlich mit 2:6, 0:6. Im zweiten Halbfinale hatte die Favoritin das bessere Ende für sich: Olivia Ludwig (Wiesbadener HTV) setzte sich glatt mit 6:0, 6:3 gegen Maike Ermert vom Niederahrer TV durch und zog ins Endspiel ein, wo sie vom Ergebnis her recht deutlich mit 6:1, 6:2 gegen Jasmin Blecker gewann.

Aufgrund der positiven Resonanz soll das Nassauer Jugend-Ranglistenturnier auch im kommenden Sommer wieder ausgespielt werden – dann zum sechsten Mal in Folge.