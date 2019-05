E-Sport im Disneyland

Favoriten starten als Gruppensieger stark ins Dota-2-Major

So etwas hat es noch nie gegeben. Das am Wochenende gestartete Dota-2-Major ist nicht nur das erste seiner Art in Frankreich, sondern wird auch noch im Freizeitpark Disneyland Paris ausgetragen. Spaß für die ganze Familie ist also vorprogrammiert.

06.05.2019, 10:32 Uhr Lesezeit: 1 Minuten