ILLUSTRATION - Ein Schiedsrichter zeigt einem Fußballspieler die rote Karte. Der DFB will seine Maßnahmen gegen Gewalt im Amateurfußball in der neuen Saison stärken. (zu dpa: «Faustschlag gegen Schiedsrichter nach Roter Karte»)

ILLUSTRATION - Ein Schiedsrichter zeigt einem Fußballspieler die rote Karte. Der DFB will seine Maßnahmen gegen Gewalt im Amateurfußball in der neuen Saison stärken. (zu dpa: «Faustschlag gegen Schiedsrichter nach Roter Karte») Foto: Patrick Seeger/DPA

Anzeige

Finning (dpa). Ein Schiedsrichter ist bei einem Amateur-Fußballspiel im Landkreis Landsberg am Lech in Bayern von einem Spieler mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Wie die Polizei in Dießen am Ammersee mitteilte, fiel der Unparteiische nach dieser Attacke zu Boden und war nach eigenen Angaben für rund eine Minute ohne Bewusstsein. Der 46 Jahre alte Schiedsrichter hat den Angaben zufolge am Mittwoch bei der Polizei in Fürstenfeldbruck Anzeige gegen den 30 Jahre alten Spieler des FT Jahn Landsberg II erstattet. Zunächst hatte der BR über den Fall aus Oberbayern berichtet.

Der Angriff ereignete sich schon am vergangenen Sonntag im Kreisklassenspiel zwischen dem TSV Finning und den Gästen aus Landsberg. Nachdem Finning in der Nachspielzeit (90.+4) das 3:2 geschossen hatte, beschimpfte der Landsberger Spieler zunächst den Unparteiischen lautstark. Dafür zeigte ihm der Schiedsrichter die Rote Karte. Daraufhin attackierte der Spieler den Referee.

Das Spiel wurde anschließend abgebrochen. Der FT Jahn Landsberg entschuldigte sich anschließend in den Sozialen Medien bei dem Schiedsrichter und dem Gastgeber TSV Finning. Der Spieler wurde aus dem Spielbetrieb und dem Verein ausgeschlossen. Ihm droht auch ein Nachspiel durch ein Sportgericht des Bayerischen Fußball-Verbandes.