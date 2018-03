Faszination Eltz: Ein Burgführer erzählt

Unser Reporter Daniel Rühle hat als Mitarbeiter der Sehenswürdigkeit schon viel erlebt. Hier beschreibt er einen typischen Burg-Tag mit staunenden Kindern, Kreuzfahrern und Amerikanern.

In der Saison strömen täglich Hunderte von Menschen durch das Tor auf der Nordseite von Burg Eltz. Beeindruckt sind sie vor allem von der Lage, der Architektur und dem guten Erhaltungszustand. Foto: Tim Kosmetschke

Es ist Viertel vor neun, und im Elztal steht noch der Nebel. Zu Fuß mache ich mich auf vom Parkplatz an der Antoniuskapelle zu meinem knapp 800 Meter entfernten Ziel. Ich genieße die kühle frische Luft bei meinem Gang durch den Wald. Ich bin Burgführer, und mein Arbeitsplatz Burg Eltz, dieses jahrhundertealte Gebäude aus Holz und Stein, ist vor mir im Nebel verborgen. Es ist, als ob man die moderne Zeit verlässt und in eine längst vergangene Epoche eintaucht. Fernab vom Lärm des Straßenverkehrs der Stadt hört man im Elztal lediglich das Rauschen des namensgebenden Baches.

Erst kurz vor dem Burgtor sehe ich sie vor mir aufragen: Burg Eltz – die ältesten Teile knapp 850 Jahre alt, nie zerstört und immer noch im Privatbesitz der Familie Eltz. Die Burg, die jahrzehntelang den 500-Mark-Schein zierte. Sie ist ein Magnet unserer Region für Gäste aus aller Welt. Vor allem in den vergangenen Jahren hat nach meinem subjektiven Empfinden die Zahl der englischen Führungen und der internationalen Besucher stark zugenommen.

Ich trete durch das Burgtor, und die Kollegen aus dem Souvenirshop und aus den Schenken begrüßen mich freundlich auf meinem Weg, der mich auf vielen Stufen nach oben in den Innenhof und die Verwaltung führt. Dort angekommen, wünsche ich den Kastellanen und den anderen Kollegen einen guten Morgen. Und mein Arbeitstag beginnt. Mit Staubwischen.

Beim Reinemachen in den Museumsräumen um 9 Uhr morgens genießt man als Burgführer die Ruhe auf Burg Eltz. Stunden später kann man sich diesen Moment des Innehaltens und des Ungestörtseins nicht mehr vorstellen. Man ist allein oder zusammen mit ein oder zwei anderen Burgführern unterwegs. Wir unterhalten uns locker. Wir fragen uns, wie viel wir an diesem Tag zu tun haben werden.

Man weiß aber nie, was der Tag bringen wird. Nur eines ist immer gewiss: Allein wird man in der Burg bis zum Abend nicht mehr sein. Bereits kurz nach 9.30 Uhr kommen die ersten Besucher. Es ist eine Reisegruppe von einem der Flusskreuzfahrtschiffe, die in Koblenz anlegen. Ich begrüße die Gruppe im Hof, schließe die Tür zur Burgführung auf und lasse die Gäste hinein. Die Frauen sind eher weniger vom ersten Raum begeistert: Man startet in der Waffenkammer. Die Männer sind allerdings sichtlich beeindruckt von den geschmiedeten Brustpanzern und der Funktionsweise der frühen Schusswaffen.

Sobald man aber in den nächsten Raum weitergeht, sind auch die Damen endgültig auf der Burg angekommen. Die Wandteppiche des Esszimmers, die lange Tafel in der Mitte und der Kamin vermitteln das Gefühl von Wohnlichkeit und Gemütlichkeit. Die Gäste bewundern die frischen Blumengestecke. „Alles wirkt lebendig. Als würde hier noch jemand wohnen“, sagt eine Dame zu mir. Generell sind die Besucher fasziniert von der Einrichtung der Burg, von ihrem Erhaltungszustand und von all der Geschichte, die in den verwinkelten Räumchen und Treppenhäusern steckt. Eine Dreiviertelstunde lang zeige und erkläre ich den Besuchern die Innenräume und die Geschichte von Burg Eltz.

Dabei gibt es in den Besuchergruppen stets sehr unterschiedliche Interessen. Der Kunstliebhaber ist fasziniert von den Tafelbildern und den Wandteppichen, während der Handwerker das Geschick seiner Vorvorgänger aus dem Mittelalter an den Geldkassetten oder den Schlössern bewundert. So hat jeder seine eigene Perspektive und seine ganz eigene Faszination für Burg Eltz.

Um die Mittagszeit wollen immer mehr Menschen die Burg sehen. Mittlerweile ist es sonnig. Das Licht fällt zwischen dem Haus Platt-Eltz und dem Kempenicher Haus in den Innenhof hinein. Meine Kollegen und ich starten mittlerweile im Fünfminutentakt mit den Führungen für Gruppen bis zu 35 Personen, um für die Gäste die Wartezeit so kurz wie möglich zu halten. An eine Pause ist für mich nicht zu denken. Gemütliche Mittagspausen sind auf Burg Eltz gerade in der Hochsaison logistisch nicht möglich. Aber mir macht das nichts aus. Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich durchgehend für meine Gäste da sein muss.

Es ist ein gut besuchter Tag. Insgesamt gehe ich siebenmal mit einer Gruppe in die Burg. Siebenmal schließe ich die Eingangstür mit dem schweren eisernen Schlüssel auf. Siebenmal stelle ich mich von Neuem auf die Interessen und den Hintergrund meiner Besucher ein. Das ist manchmal hektisch und oft stressig, aber es ist mein Job. Ich soll den Menschen die Geschichte der Burg ansprechend vermitteln. Dabei arbeite ich gern mit lockeren Sprüchen und kleinen Geschichten. Seit fast acht Jahren führe ich auf Burg Eltz in deutscher und in englischer Sprache. Vor allem der Kontakt mit den internationalen Gästen und was sie mir aus ihren Herkunftsländern zu berichten haben, fasziniert mich.

Gegen 15.30 Uhr wird es ruhiger. Am späten Nachmittag entspannt sich für gewöhnlich der Betrieb langsam. Die Gruppen werden wieder kleiner. In einer englischen Führung begegne ich einer amerikanischen Familie, die zum ersten Mal in Europa ist. Sie sind beeindruckt, wie alt hier alles ist. „Auf dem Weg zur Burg haben wir in einem Dorf ein Schild gesehen. Darauf stand, dass der Ort 850 Jahre alt ist. Mein Heimatort in den USA wurde erst vor 100 Jahren gegründet. Das ist unvorstellbar“, erzählt mir der Vater. Viele Gäste aus Amerika oder gar Australien und Neuseeland teilen diese Faszination: Europa hat, verglichen mit ihren Ländern, eine lange Historie. Die Dimension der Geschichte ist eine gänzlich andere. Da wird mir einmal mehr bewusst, wie subjektiv die Erfahrung von Burg Eltz doch ist: Es gibt in Deutschland viele alte Burgen und urige Orte – in den Rocky Mountains sucht man derlei vergebens. Wir haben einen anderen Blickwinkel, haben wir doch so viel Geschichte vor der eigenen Haustür.

Als ich am Abend um kurz nach 18 Uhr den Wanderweg zum Parkplatz an der Antoniuskapelle hinaufgehe, denke ich über den zurückliegenden Arbeitstag nach. Ich habe durch meinen Job die einzigartige Chance, Tag für Tag interessante und mir unbekannte Menschen zu treffen. Ich habe allerdings auch viel Spaß mit meinen Kollegen. Wir Burgführer sind eine verschworene Gemeinschaft, die sich untereinander glänzend versteht. Die Burgbelegschaft ist wie eine zweite Familie für mich.

Der familiäre Aspekt ist auch für viele Besucher wichtig für ihr Erlebnis auf Burg Eltz. Besonders in den Sommerferien kommen viele Familien aus dem ganzen Land zur Burg. Selbst die Kinder sind fasziniert davon, mit ihren Eltern oder Großeltern bei der Familie Eltz zu Gast zu sein. „Ich kann mir richtig vorstellen, wie die Kinder hier früher mit ihren Eltern und Großeltern zusammengelebt haben.“ Das ist nur ein Satz, den man mittlerweile immer häufiger hört. Für mich ist das in Zeiten von neuen Familienmodellen ein Indiz für einen sehnsüchtigen und gar nostalgischen Blick auf das Leben in der Vergangenheit.

Aus eben dieser begebe ich mich nun auf dem Parkplatz wieder in die Moderne. Einmal mehr habe ich Hunderte mir fremder Menschen auf eine Reise durch die Geschichte mitgenommen. Am nächsten Tag werde ich es von Neuem tun. Ich komme gern zur Burg Eltz, immer wieder. Mich faszinieren die Menschen, die ich dort Tag für Tag treffe. Ich steige in mein Auto und fahre mit einem Grinsen auf dem Gesicht der untergehenden Sonne entgegen.