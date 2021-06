Fast keine Fans in London: Foda wünscht sich Verlegung

Nach jetzigem Stand dürfen wegen der Einreiseregelungen kaum Fans aus Österreich und Italien in Wembley dabei sein. „Da hat es für mich keinen Sinn, in London zu spielen“, sagte Foda in einem Interview der „Kleinen Zeitung“.

„Die Gesundheit steht immer an erster Stelle. Aber bei allem Verständnis für die Einreisebestimmungen, die aufgrund der Mutation in England gelten, wäre es ja der Wahnsinn, wenn unsere Fans nicht dabei sein könnten“, sagte Foda. „Es ist ja nicht alltäglich, dass wir ins Achtelfinale kommen.“

Die Organisation der UEFA sei bislang perfekt. „Aber in diesem Fall hoffe ich im Sinne der Fans, dass eine Lösung gefunden wird. Eine Möglichkeit wäre es, den Spielort zu verlegen. Ich hoffe, dass uns so viele Fans wie möglich begleiten. Das ist mein Herzenswunsch“, sagte Foda, dessen Wunsch aber wohl unerfüllt bleiben wird. Österreich und Italien treffen am Samstag (21.00 Uhr) in London aufeinander.

