Blumen liegen auf "Stolpersteinen", die auf einem Bürgersteig in Frankfurt an Jüdinnen und Juden erinnern, die zur NS-Zeit deportiert wurden. Nach dem Diebstahl aller "Stolpersteine" in der Stadt Zeitz (Sachsen-Anhalt) sind Tausende Euro an Spenden bereits geflossen. (zu dpa: «Fast 18.000 Euro Spenden nach Diebstahl von Stolpersteinen») Foto: Sascha Lotz/DPA