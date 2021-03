Farbschmiererei ist keine Kunst

In den vergangenen Tagen wurde die Fläche auch für beleidigende Äußerungen genutzt. Diese Schmiererei hat nichts mehr mit Kunst zu tun.

In der Nacht vom 18.03. auf 19.03.21 wurden zudem in der Nähe geparkte Fahrzeuge beschmiert und Kleidercontainer umgeworfen.

Hinweise nimmt die Polizei in Boppard entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Boppard

Telefon: 06742-8090



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell