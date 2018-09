Fan-Protest: Bündnis kündigt Stimmungsboykott an

Berlin

Der Zusammenschluss der Fußball-Fanszenen in Deutschland hat für die kommende Englische Woche einen „bundesweiten Aktionsspieltag“ angekündigt. Das Bündnis rief für die Partien am kommenden Dienstag und Mittwoch in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga zu einem Stimmungsboykott in den ersten 20 Minuten auf. Zentrale Forderung ist nach eigener Aussage, „dass der Fußball wieder die Interessen der Fans in den Mittelpunkt rückt und nicht die Interessen von Investoren oder Stakeholdern“.