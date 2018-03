Aus unserem Archiv

Schlüchtern

Eine Mutter von drei Kindern ist am Morgen in Schlüchtern erstochen worden. Ihr Ehemann wurde unter Tatverdacht festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte es zwischen der 38 Jahre alten Frau und ihrem Mann morgens einen Streit gegeben, der eskalierte. Die Frau wohnte den Angaben zufolge getrennt von ihrer Familie, hatte aber in der Nacht bei ihren drei minderjährigen Kindern in der Wohnung des Ehemannes mitübernachtet. Der Familienvater ließ sich nach der Tat widerstandslos festnehmen.