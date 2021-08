Faltbares E-Bike für alle Fälle – Jeep-Modelle

SP-X/Frankfurt. Für die Modelle Renegade, Compass und Wrangler bietet Jeep im Zubehörhandel ein faltbares E-Bike an, das aufgrund seiner Abmessungen von 85 x 60 x 70 Zentimeter in die jeweiligen Kofferräume passt. Das Fold Fat E-Bike kostet 2.300 Euro und ist in den Farben Schwarz oder Blau erhältlich.

Das 26,8 Kilogramm wiegende Fahrrad verfügt über einen 250 Watt starken Elektromotor mit 40 Newtonmetern Drehmoment. Die Reichweite des Lithium-Ionen-Akkus ist für rund 110 Kilometer gut. Das Bike eignet sich dank breiter Reifen sowohl für den Einsatz auf Straßen als auch im Gelände.

Elfriede Munsch/SP-X