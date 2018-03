Aus unserem Archiv

Paderborn

Der Prozess um die Misshandlungen von Höxter ist mit der Befragung der Angeklagten fortgesetzt worden. Es ist der vierte von fünf Verhandlungstagen, an denen Angelika W. aussagt. Ohne ersichtliches Mitgefühl schilderte sie, wie Frauen in das Haus nach Ostwestfalen gelockt wurden. Demnach bereitete sie selbst die Opfer von vorneherein auf deren Rolle vor und machte deutlich, dass sie ihrem Ex gehorchen müssten, um Strafen zu entgehen. Seit Oktober muss sich das Duo wegen zweifachen Mordes durch Unterlassen verantworten.