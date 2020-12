„Fall Guys“ ist ein großer Mehrspieler-Spaß

Archivierter Artikel vom 04.09.2020, 04:20 Uhr

Berlin (dpa/tmn). Ältere Spielefans erinnern sich vielleicht noch an die TV-Sendung „Takeshi's Castle“. Ursprünglich für das japanische Fernsehen produziert, wurde die skurrile Spielshow weltweit zu einem Erfolg.

Dutzende Spieler wurden darin über Hindernisstrecken, an Kletterwände oder einfach auf glitschige Laufstrecken geschickt. Sieger war, wer all diese Aufgaben ohne Stürze meisterte. Das Onlinespiel „Fall Guys: Ultimate Knockout“ vom britischen Entwickler Mediatonic bringt dieses Spielprinzip nun auf die Playstation und den PC – quietschebunte Präsentation und Slapstick-Humor inklusive.

Gemeinsam mit 60 anderen unförmigen, vage menschenähnlichen Gestalten müssen Spielerinnen und Spieler ein kniffliges Spiel nach dem anderen erledigen.

Es kann nur einen geben

Manche davon könnten direkt bei „Takeshi's Castle“ entliehen sein – das Wettrennen durch verschlossene Türen etwa, von denen sich nur wenige tatsächlich öffnen. Anderswo geht es auf drehenden Plattformen oder einstürzende Böden über Abgründe oder steile Rampen und Wände hinauf. Dabei gilt immer: Wer abstürzt oder zu spät ins Spiel kommt, ist raus – so lange, bis im Finale nur wenige Kandidaten zur siegbringenden Krone sprinten müssen.

Nicht immer lautet die Devise dabei „Jeder gegen jeden“: Der Reiz des Spiels liegt auch darin, dass man teilweise gezwungen wird, mit anderen Spielern Teams zu bilden. Doch wehe, einer macht einen Fehler: Dann purzelt die ganze Gruppe kleiner Figuren etwa ein bizarres Klettergerüst unter großem Getöse herunter. Ein Riesenspaß für Spieler, die sich nicht ärgern lassen.

Schubsen – aber nicht schießen

Schön dabei: Zwar wird in „Fall Guys“ viel gefallen, gepurzelt und auch mal geschubst. Blut fließt aber keins, und das ganze Spielgeschehen ist so kunterbunt, dass es auch für Kinder geeignet ist. Die finden die Spielfiguren, die ein wenig an die populären „Minions“ erinnern, vermutlich auch besonders lustig – spätestens in den optionalen, albernen Kostümen. Wer wollte nicht schon immer mal als Ananas verkleidet über einen Hindernisparcours stolpern?

„Fall Guys: Ultimate Knockout“ von Mediatonic und Devolver Digital ist für PC und Playstation 4 erschienen und kostet rund 20 Euro. Eine Offline-Komponente gibt es nicht – Playstation-Besitzer brauchen zum Spielen das kostenpflichtige Playstation-Plus-Abo.

