Aus unserem Archiv

Windkraft- und Fotovoltaikanlage werden zusammen jährlich rund 40 000 Kilowattstunden Strom erzeugen, so die optimistische Annahme bei der Einweihung der Pilotanlage des Zweckverbands Wasserversorgung Eifel-Ahr. Dies entspricht in etwa dem Stromverbrauch von zehn vierköpfigen Familien oder 2,5 Prozent des Stromverbrauchs des Zweckverbands. Anders als bei großen Windrädern drehen sich Rotor und Rotorblätter bei der 24 Meter hohen Kleinwindkraftanlage in Lind nicht horizontal, sondern vertikal.