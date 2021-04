Fahrzeug überschlägt sich – Fahrerin wird schwer verletzt

Daun, OT Weiersbach (ots) – Die 20-jährige Fahrzeugführerin, aus der Verbandsgemeinde Bitburg Land, befährt am 23.04.2021, gegen 19:40 Uhr, mit ihrem Oberklassefahrzeug im Bereich Daun, OT Weiersbach, von Daun-Gemünden aus kommend in Rtg.

Daun-Weiersbach, die L 46, kommt dann aus unbekannter Ursache über die Gegenfahrbahn auf den linken unbefestigten Seitenstreifen und überschlägt sich hier. Der Pkw kommt wieder auf allen vier Rädern zum Stehen. Die Fahrzeugführerin wird hierbei schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entsteht Totalschaden. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei in Daun, Tel.: 06592-96260, entgegen.



