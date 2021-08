Fahrzeug beschädigt

Am Mittwoch, den 25.08.2021, wurde in Niederprüm auf dem Parkplatz des Casinos (St.

Vither Straße 87, 54595 Prüm) in der Zeit von 22:45-23:45 Uhr durch unbekannte Täter ein silberner VW Golf beschädigt.



Nach bisherigen Ermittlungen wurde der Lack an der Beifahrerseite, der Fahrerseite und dem Heck mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Auf die Motohaube wurde durch einen spitzen Gegenstand ein Smiley in den Lack gekratzt.

Auch wurden an beiden vorderen Radkästen Beulen verursacht.



Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm (06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon 06551/9420

Telefax 06551/94250

pipruem.dgl@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell