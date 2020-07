Am frühen Morgen des 24.07. 2020 kontrollierten Beamte der Polizei Straßenhaus einen 51-jährigen Motorradfahrer in Asbach.

Asbach (ots). Am frühen Morgen des 24.07.2020 kontrollierten Beamte der Polizei Straßenhaus einen 51-jährigen Motorradfahrer in Asbach. Beim Fahrzeugführer konnten Anzeichen auf Beeinflussung durch Drogenkonsum festgestellt werden. Zudem wurde beim Beschuldigten eine kleine Menge Drogen aufgefunden Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.



