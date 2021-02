Gerolstein

Fahrt unter Alkoholeinfluss, § 24a StVG

Am 11.02.2021 gegen 02:39 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Daun in der Hauptstraße in Gerolstein eine Verkehrskontrolle eines 27-jährigen Führers eines Personenkraftwagens durchgeführt.