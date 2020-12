Unbekannte betraten im Schutz der Dunkelheit das Grundstück eines Einfamilienhauses und öffneten das Gartenhaus in dem das Rad abgestellt war. Es handelt sich um ein Rad des Herstellers Carver in schwarz-weißer Rahmenfarbe mit Vorderradfederung. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Brodenbach unter 02605 98021510.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Brodenbach

Tel.: 02605-98021510

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell