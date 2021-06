Fahrraddieb erwischt

Am 27.06.21, 02.20 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Zell auf der B 53 bei Zell einen Pkw mit ausländischem Kennzeichen.

Noch vor Aushändigung seiner Papiere, entschuldigte sich der Fahrer und räumte ein, soeben ein Fahrrad gestohlen zu haben. Dieses hatte er im Fahrzeug verstaut und mit einer Jacke abgedeckt. Es stellte sich heraus, dass er das Fahrrad kurz zuvor am Wohnmobilstellplatz in Kaimt entwendet hatte. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung konnte der Mann entlassen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



