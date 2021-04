Fahrlässige Brandstiftung bei der Schutzhütte in Schladt

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION WITTLICH ------------------------------------------------------------ Wittlich, 28. April 2021 ------------------------------------------------------------ Schladt (ots) – Fahrlässige Brandstiftung an der Schutzhütte Schladt Am Mittwoch, 28. April 2021, gegen 16:00 Uhr, stellte ein Zeuge einen Brand in unmittelbarer Nähe der Schutzhütte von Schladt fest.



Die sofort alarmierten Feuerwehren aus Schladt, Laufeld und Großlittgen konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und größeren Schaden verhindern.

Trotzdem verbrannte ein Waldstück auf einer Fläche von ca. 100 Quadratmetern.



Bei der Aufnahme vor Ort wurde festgestellt, dass der Ursprung des Feuers offensichtlich an der Feuerstelle vor der Hütte lag.

Unbekannte hatten das noch brennende Feuer unbeaufsichtigt zurückgelassen und dieses hatte sich aus ungeklärter Ursache ausgebreitet.



Personen konnten weder an der Schutzhütte noch in deren Nähe angetroffen werden.



Sollte es Zeugen geben, die im Verlauf des Vor- oder Nachmittages Personen im Bereich der Schutzhütte gesehen haben, werden diese gebeten, sich unter der 06571/926-0 mit der Polizei in Wittlich in Verbindung zu setzen.



Polizeiinspektion Wittlich



Jürgen Bastgen, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

