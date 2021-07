Fahrerflucht; Zeugen gesucht!

Am vergangenen Wochenende (Unfallzeit: Samstag, 10.07.2021, 18:30 Uhr – Montag, 12.07.2021, 06:00 Uhr)kam es in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte ein 18-Jähriger seinen VW Bora am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als er am heutigen Montagmorgen zu seinem PKW zurückkehrte, musste er einen frischen Unfallschaden an seinem linken Außenspiegel feststellen. Vermutlich hatte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren den VW Bora gestreift und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell