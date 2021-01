Wittlich

Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht in Niederprüm In der Nacht von Mittwoch, den 20.01.2021, auf Donnerstag, den 21.01.2021, kam es auf dem Parkplatz des Baumarktes Franz Müller in Niederprüm zu einer Verkehrsunfallflucht.