Kirn

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Kirn. Stadtgebiet (ots) – Am 02.03.2021 gegen 15:15 Uhr fiel einer Streife der Polizei Kirn in der Oldenburger Straße ein Roller, besetzt mit zwei Personen auf, da an diesem ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war.