Fahnenträgerin Keller: «Man ist im Trance-Zustand»

Hockey-Nationalspielerin Natascha Keller hat das Erlebnis, die deutsche Olympia-Mannschaft bei der Eröffnungsfeier als Fahnenträgerin ins Stadion zu führen, als «einmalig» bezeichnet.

Natascha Keller ist auch am Tag nach der Eröffnungsfeier noch völlig überwältigt.

Foto: Friso Gentsch – DPA

«Man ist im Trance-Zustand und freut sich nur, dass alles losgeht. Da soll noch mal einer sagen, die fünften Spiele seien langweilig», sagte die 35 Jahre alte Rekordnationalspielerin im ZDF-Olympiastudio in London. Wenn man kurz vor dem Olympiastadion die Fahne in die Hand bekomme und alle rufen 'Wir wollen die Fahne sehen', sei das «ein ganz besonderer Moment», berichtete die Berlinerin. Sie hatte 1996 in Atlanta ihre ersten Olympischen Spiele erlebt und will nun nach den Spielen von London ihre internationale Karriere beenden.

Zugleich bedankte sie sich beim gesamten deutschen Team, das sie am Freitagabend ins Stadionrund geführt hatte, für die bemerkenswerte Unterstützung. «Wie viele da ankamen und sich gefreut haben und die Resonanz aus Deutschland waren einfach überwältigend», meinte Keller. «Was da kam, hat mich sehr gefreut. Das tut einem auch sehr gut.»

Dass Unbekannte am Freitag versucht hatten, sie durch einen gefälschten Twitter-Eintrag in Misskredit zu bringen, fand sie dagegen «überhaupt nicht schön». Man habe sie für Dinge beschuldigt, die sie nicht gesagt habe. «Ein Journalist hat sich einen Spaß erlaubt. Das ist in Griechenland falsch angekommen und hat Wellen geschlagen, womit ich überhaupt nicht rechnen konnte.» Zum Glück habe es sich «ins Positive aufgeklärt». Es sei auch ein Foto mit dem griechischen Fahnenträger gemacht worden, berichtete Natascha Keller: «Vielleicht sorge ich jetzt ja für die deutsch-griechische Freundschaft. Die Stimmung ist super gewesen.»