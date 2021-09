Fahndung nach silbernem Opel ASTRA nach E-Bike-Diebstahl

Das Fahrzeug trägt das Teilkennzeichen „AB 54 ???“ und ist vermutlich in Rumänien zugelassen. Die Fahrräder wurden kurz nach dem Diebstahl in der Schanzstraße in das Fahrzeug geladen. Anschließend entfernten sich die Täter in Richtung Innenstadt/Brücke.

Die Polizei Bernkastel-Kues erbittet Ihre Mithilfe. Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch an die 06531-95270 oder per Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de



