New York (dpa). Der Autor des Kultbuches «Der Fänger im Roggen» ist tot. J. D. Salinger starb gestern im Alter von 91 Jahren in seinem Haus in Cornish im US-Staat New Hampshire. Salinger hatte in den vergangenen Jahrzehnten völlig zurückgezogen gelebt. Er schrieb nur einen einzigen Roman, der aber zum Welterfolg wurde und eine ganze Generation beeinflusste. «Der Fänger im Roggen» handelt vom 16- jährigen Holden Caulfield, der vom Internat fliegt und sich in Salingers Heimatstadt New York durchschlägt.