Archivierter Artikel vom 19.06.2020, 10:36 Uhr

Juventus Turin

Ex-Weltmeister Sami Khedira erneut verletzt

Turin (dpa) – Der deutsche Ex-Weltmeister Sami Khedira muss erneut eine Verletzung auskurieren. Der frühere Fußball-Nationalspieler habe sich an einer Sehne am rechten Oberschenkel verletzt, teilte sein Club Juventus Turin mit. In den kommenden Tagen müsse er weitere Untersuchungen absolvieren.