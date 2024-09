Ein Justizwachtmeister führt einen an Händen und Füßen gefesselten Mann in den Gerichtssaal. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, Ende Januar 2024 insgesamt ein Dutzend Gäste und Mitarbeitende in einem Café in Ulm als Geiseln genommen zu haben. Der Ex-Soldat aus Nordrhein-Westfalen habe die Geiseln mit einer täuschend echten Pistolen-Attrappe bedroht und aufgefordert, die Polizei zu rufen. Sein Ziel sei gewesen, die einschreitenden Polizeibeamten während der laufenden Geiselnahme zu einem finalen «Rettungsschuss» zu zwingen. Wie von ihm erwartet, eröffneten die Polizisten das Feuer, woraufhin der Angeschuldigte getroffen und im Gesicht schwer verletzt wurde. Sämtliche Geiseln blieben unverletzt. (zu dpa: «Ex-Soldat gesteht Geiselnahme in Ulmer Innenstadt») Foto: Stefan Puchner/DPA