Koblenz (dpa) – Nach Ansicht eines Feuerwehrexperten mangelt es in Deutschland an Kontrollen der inzwischen weitgehend flächendeckend geltenden Rauchmelder-Pflicht. „Im Moment gibt es keine Kontrollen und damit auch keine Ahndung“, sagte Frank Hachemer, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, der Deutschen Presse-Agentur in Koblenz. Im rheinland-pfälzischen Lambrecht waren in der Nacht auf Freitag bei einem Brand fünf Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr gab es in der Wohnung keine Rauchmelder.