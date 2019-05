Brüssel

Experte sieht hohes Risiko für ungeregelten Brexit

Brüssel (dpa). Nach der Rücktrittsankündigung der britischen Premierministerin Theresa May sieht der Europaexperte Fabian Zuleeg ein hohes Risiko für einen ungeregelten Brexit Ende Oktober. „Die Wahrscheinlichkeit war und ist immer noch hoch“, sagte der Chef der Brüsseler Denkfabrik European Policy Centre der dpa. Mays zum 7. Juni angekündigter Rückzug als Parteichefin bedeute, dass beim EU-Austritt in den nächsten Wochen und Monaten kein Fortschritt absehbar sei. Die Suche nach einem Nachfolger werde dauern, und die Person werde voraussichtlich deutlich euroskeptischer sein als May.