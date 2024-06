Ostrava

Olympia

Ex-NBA-Profi im Beach-Volleyball für Olympia qualifiziert

Von dpa

i ARCHIV - Im Beachvolleyball hat sich ein Ex-NBA-Profi nun für die Sommerspiele qualifiziert. Chase Budinger machte mit seinem Partner Miles Evans die Teilnahme klar und ist in Frankreich Teil eines der beiden Männer-Duos der USA. Foto: Brandon Dill/AP/dpa

Sieben Jahre lang spielte Chase Budinger in der NBA. Zu den Olympischen Spielen schaffte er es in dieser Zeit nie. In Paris ist der 36-Jährige nun aber dabei – in einer anderen Sportart.