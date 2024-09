Ex-Nationalspieler Schulz spielt nun in 2. türkischer Liga

Anzeige

Ankara (dpa). Der frühere Nationalspieler Nico Schulz hat nach langer fußballloser Zeit einen neuen Verein gefunden. Der 31 Jahre alte Linksverteidiger spielt künftig für MKE Ankaragücü in der 2. türkischen Liga. Schulz unterzeichnete Clubangaben zufolge einen Zweijahresvertrag in der türkischen Hauptstadt. Zuletzt hatte er am 7. Mai 2022 für den BVB auf dem Platz gestanden.

2019 hatten die Dortmunder noch geschätzte 25 Millionen Euro Ablöse für den Abwehrspieler an die TSG Hoffenheim überwiesen und ihn anschließend mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet. Doch beim BVB konnte er die Erwartungen nicht erfüllen. Im Juli 2023 wurde der eigentlich noch ein Jahr laufende Vertrag des zwölfmaligen Nationalspielers bei der Borussia vorzeitig aufgelöst.

Ende Februar hatte das Dortmunder Amtsgericht ein Körperverletzungsverfahren gegen Schulz vorläufig eingestellt. Ihm war vorgeworfen worden, im Jahr 2020 seine damalige Partnerin in drei Fällen körperlich misshandelt zu haben. Schulz' Verteidiger erklärte zu Beginn des Prozesses, dass es in der Beziehung durchaus zu Fehlverhaltensweisen seines Mandanten gekommen sei. Die in der Anklage geschilderten Übergriffe hätten in dieser Form jedoch nicht stattgefunden.