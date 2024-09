Filip Kostic hatte seinen Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Juventus Turin stark forciert. Aus Italien geht der Außenspieler nun zu Trainer José Mourinho in die Türkei.

Fußball: Europa League, SC Freiburg - Juventus Turin, K.o.-Runde, Achtelfinale, Rückspiel, Europa-Park Stadion. Turins Filip Kostic (vorn) und Freiburgs Kiliann Sildillia kämpfen um den Ball. (zu dpa: «Ex-Frankfurter Kostic von Juventus an Fenerbahçe ausgeliehen») Foto: Tom Weller/DPA

Istanbul (dpa). Der ehemalige Bundesliga-Profi Filip Kostic wechselt nach zwei Jahren beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin in die türkische SüperLig. Der 31 Jahre alte Außenbahnspieler wurde für die aktuelle Spielzeit an Fenerbahçe Istanbul ausgeliehen, wie der türkische Spitzenclub verkündete. Die Leihe soll zudem eine Kaufoption enthalten.

Kostic hatte 2022 mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen, forcierte danach aber seinen Wechsel zu Juventus. In den abgelaufenen Spielzeiten 2022/2023 und 2023/2024 kommt Kostic auf 66 Spiele in der Serie A. In der aktuellen Saison hat der serbische Nationalspieler aber noch keine Minute unter dem neuen Trainer Thiago Motta absolviert.

Bei Fenerbahçe trainiert Kostic, der vor seiner Frankfurter Zeit auch für den VfB Stuttgart und den Hamburger SV in der Bundesliga spielte, unter dem portugiesischen Trainer José Mourinho. Der 61 Jahre alte Erfolgscoach wurde zur aktuellen Saison verpflichtet, nachdem er in der abgelaufenen Spielzeit AS Rom vorzeitig verlassen hatte.