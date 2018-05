New York

Neuer Gerichtstermin für Harvey Weinstein: Der einstige Hollywood-Mogul muss nun doch nicht erst im Juli, sondern bereits kommende Woche für eine formelle Anklageverlesung vor Gericht in New York erscheinen. Dem Filmproduzenten werden Vergewaltigung und erzwungener Oralsex vorgeworfen. Weinstein soll am Dienstag zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Sein Anwalt hatte zuvor betont, sein Mandant sei unschuldig und werde die Vorwürfe zurückweisen. Weinstein war am Mittwoch von einer Grand Jury in New York wegen sexueller Übergriffe angeklagt worden.