Ex-FIFA-Chef Issa Hayatou gestorben

ARCHIV - Der damalige Fifa-Interimspräsident Issa Hayatou spricht bei einem UEFA-Kongress in Zürich, Schweiz, am 25.02.2016. Die Ära Issa Hayatou ist bei der afrikanischen Fußball-Konföderation CAF nach 29 Jahren beendet. Der 70-jährige Kameruner unterlag am Donnerstag bei der Präsidentschaftswahl auf dem CAF-Kongress in Addis Abeba seinem Herausforderer aus Madagaskar.