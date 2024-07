Ex-Europameister Kühn wechselt zu Aufsteiger Bietigheim

Anzeige

Bietigheim (dpa). Der frühere Handball-Europameister Julius Kühn wechselt zum Bundesliga-Aufsteiger SG BBM Bietigheim. Dort soll der 92-fache deutsche Nationalspieler eine wichtige Rolle einnehmen, hieß es in einer Pressemitteilung. Die Laufzeit des Vertrages und andere Inhalte des Arbeitspapiers teilte die SG nicht mit. Zuletzt spielte Kühn bei der MT Melsungen.

«Ich bin überzeugt davon, dass wir für die ein oder andere Überraschung sorgen werden», sagte Kühn, der in bislang 324 Erstliga-Spielen 1374 Treffer erzielte. Sein Trainer Iker Romero freut sich über zusätzliche Optionen – sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. «Julius‘ Körperlichkeit und Wurfstärke bringt ein wichtiges Element in unser Spiel, von dem die ganze Mannschaft profitieren wird. Außerdem verleiht er unserem Team wichtige Erfahrung», sagte der Spanier. Die Kaderplanung sei somit abgeschlossen, hieß es zudem.