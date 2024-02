Ex-Champion Vollmer tippt beim Super Bowl auf San Francisco

Vollmer hat in seiner Karriere Super Bowls gewonnen und an der Seite von Brady erlebt, dass man nicht gegen ihn wetten sollte. Mahomes ist ähnlich – doch der Ex-NFL-Profi geht beim Tippen ins Risiko.

ARCHIV – Wer gewinnt den 58. Super Bowl? Der ehemalige NFL-Profi Sebastian Vollmer tippt auf die San Francisco 49ers. Foto: Maximilian Haupt/dpa

Las Vegas (dpa). Der zweimalige Super-Bowl-Champion Sebastian Vollmer tippt für das Duell zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers auf die Mannschaft um den jungen Quarterback Brock Purdy. «Gegen Mahomes zu wetten ist auch irgendwie, als würde man gegen Tom Brady wetten. Schwierig, wahrscheinlich auch fatal, aber das ist jetzt mein Tipp», sagte der ehemalige NFL-Profi der New England Patriots der dpa. Er habe schon vor der Saison gesagt, die 49ers werden es machen, betonte Vollmer. «Ich glaube, es wird ein sehr knappes Spiel, ein sehr gutes Spiel.»

Die Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes sind Titelverteidiger und können in Las Vegas in der deutschen Nacht (0.30 Uhr MEZ/RTL und DAZN) bereits den dritten Super Bowl binnen fünf Jahren gewinnen. Brady holte in seiner Karriere insgesamt sieben Mal die US-Meisterschaft im American Football, sechs Mal davon als Spielmacher der New England Patriots. Bei Wettanbietern und Experten sind die 49ers um Quarterback Purdy dennoch leicht favorisiert.

Vollmer, der bei den Patriots an der Seite von Brady spielte und zu seiner aktiven Zeit zwei Super Bowls gewinnen konnte, erwartet von Mahomes allerdings die spektakulärsten Szenen der Partie. «Er wird irgendwas machen, wo du dir an den Kopf fasst und sagst: Wie kannst du nur? Aber in einem positiven Sinne», sagte Vollmer, der auch mit einem unerwarteten Helden rechnet: «Jeder Super Bowl ist so ein bisschen die Geburtsgeschichte eines neuen Superstars. Irgendwer spielt sich halt vor 200 Millionen Amerikanern in die Herzen.»