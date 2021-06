Ex-Bundestrainer Sturm verlängert Vertrag bei LA Kings

Der ehemalige Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm bleibt nach eigenen Angaben Co-Trainer in der NHL bei den Los Angeles Kings.

„Ich habe für zwei weitere Jahre in Los Angeles unterschrieben und bin glücklich, weiterhin ein Teil dieser Organisation sein zu dürfen“, sagte Sturm der „Sport Bild“.

Als Nationaltrainer hatte er Deutschland bei den Olympischen Winterspielen 2018 sensationell zu Silber geführt und danach seine Trainerkarriere in der NHL fortgesetzt. Dort hatte er zunächst für zwei Jahre plus eine Option für eine weitere Saison unterschrieben. Die Kings haben die Playoffs in der NHL verpasst.

